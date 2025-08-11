Уолтон до матча с Медведевым проиграл все 24 сета в карьере против соперников из топ-50. В лайве на поражение россиянина давали 10.00
Даниил Медведев сенсационно проиграл Адаму Уолтону (7:6(0), 4:6, 1:6) во втором круге «Мастерса» в Цинциннати.
Россиянин котировался явным фаворитом встречи за 1.16. В прематче на победу Уолтона давали 5.30, в лайве – 10.00.
Уолтон впервые победил соперника из топ-50. До этого он проиграл все 24 сета в карьере против теннисистов из первой полусотни рейтинга.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Легалбет
