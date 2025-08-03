Сухоносов – игрок СКА. Клуб тренирует Каряка, с которым голкипер выигрывал МФЛ-3
СКА объявил о трансфере экс-голкипера «Банки», LE и «РМ» Никиты Сухоносова.
В МФЛ голкипер выступал за «Банку», Lit Energy и «Родину Медиа».
СКА возглавляет Андрей Каряка. Вместе с ним Никита Сухоносов в составе «Родины Медиа» стал чемпионом 3-го сезона WINLINE Медиалиги.
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: телеграм-канал СКА
