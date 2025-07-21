«Альфа-Банка» и «Тандем» продолжат существование. Клубы будут участвовать в Кубке Лиги

«Банка» и «Тандем» примут участие в WINLINE Кубке Лиги.

Главный тренер «Банки» Сергей Овчинников остается. В клубе на просмотре находится 7 человек.

Прокоп хочет уехать в Kings League, но место в команде для него сохраняется.

«Тандем » меняет концепцию и хочет стать «Аяксом» медиафутбола, где в составе будут игроки до 23 лет.

Ранее «Тандем» сообщил, что приостанавливает свою деятельность.

WINLINE Кубок Лиги начнется 30 августа. Жеребьевка состоится 14 августа в Парке Горького.