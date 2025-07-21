«Альфа-Банка» и «Тандем» продолжат существование. Клубы будут участвовать в Кубке Лиги
«Банка» и «Тандем» примут участие в WINLINE Кубке Лиги.
Главный тренер «Банки» Сергей Овчинников остается. В клубе на просмотре находится 7 человек.
Прокоп хочет уехать в Kings League, но место в команде для него сохраняется.
«Тандем» меняет концепцию и хочет стать «Аяксом» медиафутбола, где в составе будут игроки до 23 лет.
Ранее «Тандем» сообщил, что приостанавливает свою деятельность.
WINLINE Кубок Лиги начнется 30 августа. Жеребьевка состоится 14 августа в Парке Горького.
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: AGM
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