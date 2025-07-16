Ромарой объявил о закрытии «Ромы». «Тандем» тоже приостановил деятельность

Два клуба Winline Медиалиги приостанавливают деятельность.

Участники шестого сезона МФЛ «Рома» и «Тандем», скорее всего, пропустят осенний Кубок Лиги .

О закрытии «Ромы» объявил основатель команды Ромарой.

«Команда «Рома» все?

На самом деле я уже как месяц не в команде, но команда существовала, тренировалась, играла, расставалась с игроками и подписывала новых. Причем я даже пост прощальный подготовил, но надо было немного подождать.

Сейчас мы видим, как многие команды МФЛ закрываются, и, к сожалению, команду «Рома» постигла та же учесть. Не буду вдаваться в подробности всего происходящего, просто хотелось поблагодарить всех, кто переживал за нашу команду, ходил на игры или смотрел у экрана.

Мы в прошлом году громко вернулись, сумасшедшие эмоции получили: МФЛ-5, финал Кубка Надежды, МФЛ-6 плюс свои турниры, выезды. Много чего было за эти 1,5 года после возвращения, а всего команде, на секундочку, 6 лет.

Но надо двигаться дальше, оставив прошлое, сам я ушел в личные проекты, которые начинаются уже в ближайшее время. Но всегда надо помнить: «Еще ничего не ясно», – написал Ромарой .

После его поста вратарь «Тандема » Владимир Мухин сообщил, что команда также будет расформирована.

«Тандем», судя по всему, тоже приостановил свою деятельность. По крайне мере нам об этом сказали в чате.

Договорился с «Ромой», они тоже закрылись. Готов выслушать предложения команд!» – отметил голкипер.

«Рома» была основана в 2019 году. В 2020-м клуб выиграл МКС , в 2022-м принял участие в первом и втором сезонах Медиалиги . В прошлом году после паузы «Рому» вновь пригласили в турниры МФЛ.

«Тандем» – участник пятого и шестого сезона Медиалиги. Осенью 2024-го клуб выиграл Кубок Надежды .