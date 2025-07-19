«Контакт Писарского – не награда. Мы в гонке за ним не участвуем». Президент ФК «10» Мусагалиев об интересе к форварду
ФК «10» не участвует в гонке за Владимиром Писарским.
«Знаю, что «Амкал» уже погнался за Писарским. Они нашли его контакт и даже пообщались.
Нужен ли мне контакт Писарского? Нет, он нам не нужен. Контакт Владимира Писарского – не награда. Что это за награда такая?
Мы в гонке за ним не участвуем», – сказал президент ФК «10» Азамат Мусагалиев.
Напомним, РФС отстранил Владимира Писарского от футбола на 4 года (3 – условно) по делу о ставках на матч со своим участием. Предыдущий сезон игрок провел в «Сочи» на правах аренды.
Ранее агент экс-нападающего «Крыльев Советов» сообщил, что Писарский не собирается в WINLINE Медиалигу.
Писарского забанили на 4 года (3 из них условно) за ставку на свой матч. А что будет с «Сочи»?
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: «Спорт-Экспресс»
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