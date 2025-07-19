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«Контакт Писарского – не награда. Мы в гонке за ним не участвуем». Президент ФК «10» Мусагалиев об интересе к форварду

ФК «10» не участвует в гонке за Владимиром Писарским.

«Знаю, что «Амкал» уже погнался за Писарским. Они нашли его контакт и даже пообщались.

Нужен ли мне контакт Писарского? Нет, он нам не нужен. Контакт Владимира Писарского – не награда. Что это за награда такая?

Мы в гонке за ним не участвуем», – сказал президент ФК «10» Азамат Мусагалиев.

Напомним, РФС отстранил Владимира Писарского от футбола на 4 года (3 – условно) по делу о ставках на матч со своим участием. Предыдущий сезон игрок провел в «Сочи» на правах аренды.

Ранее агент экс-нападающего «Крыльев Советов» сообщил, что Писарский не собирается в WINLINE Медиалигу.

Писарского забанили на 4 года (3 из них условно) за ставку на свой матч. А что будет с «Сочи»?

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoАмкал
logoАзамат Мусагалиев
logoКрылья Советов
logoWinline Медиалига
logoСочи
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