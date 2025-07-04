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Григорян о ставочном деле Писарского: «Наказание очень лояльное – можно через год вернуться в большой футбол. Я бы наказал его гораздо более сурово»

Александр Григорян считает, что РФС должен был отстранить Владимира Писарского на более длительный срок.

РФС отстранил нападающего «Крыльев Советов» от футбола по делу о ставках на 4 года, из которых три – условно. Предыдущий сезон игрок провел в «Сочи» на правах аренды.

– Наказание минимально, очень лояльное. По сути дела, Писарскому достаточно год себя держать в тонусе и можно вернуться в большой футбол.

– Есть команды, которые готовы закрыть глаза на подобные нарушения?

– Конечно, будут такие команды. Будут люди, которые не захотят в это поверить.

Я не могу понять этих молодых людей, которые могут сделать ставку на себя. Почему футболисты не понимают, что по сути дела их делают популярными только стечения обстоятельств. Ведь футбол – уникальный вид спорта, где участвуют ноги. Больше такого вида спорта нет.

Футбольная координация, быстрота мышления, связь ног и мозга – это просто стечение обстоятельств. Тебе повезло зарабатывать, получая удовольствие.

Когда ты начинаешь играть в такие игры, получи по полной программе. Я бы наказал гораздо более сурово, – сказал Григорян.

30 июня Metaratings сообщил, что Писарский мог через посредника сделать выигрышную ставку на игру своей команды – об этом букмекеры уведомили РФС. Речь идет о первом стыковом матче с «Пари НН» (1:2), в котором Писарский при счете 1:0 на 35-й минуте получил прямую красную карточку за фол в центре поля.

В тот же день стало известно, что нападающий прошел полиграф, который показал, что Писарский не делал ставки и не совершал никаких действий против своей команды. По данным Sport Baza, игрок перевел 4 миллиона рублей другу, который сделал 14 ставок на «Пари НН». При этом влияние на результат матча не обсуждалось.

Футболист также написал заявление в полицию на букмекерскую компанию и должностных лиц РФС, проводивших в отношении него расследование.

Писарского забанили на 4 года (3 из них условно) за ставку на свой матч. А что теперь будет с «Сочи»?

Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: «Матч ТВ»
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