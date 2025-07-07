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КДК не получал материалы для рассмотрения дела Писарского: «Он уже был наказан за косвенное участие в азартных играх и ставках»

КДК не получал документов для рассмотрения дела Владимира Писарского о ставках.

3 июля нападающего «Крыльев Советов» отстранили от футбола на 4 года, из которых три – условно.

Поводом для отстранения стал перевод другу крупной суммы в долг. Нападающий был осведомлен, что приятель взял у него деньги для ставок на стыковой матч «Сочи» – «Пари НН», в котором сыграл Писарский. Косвенное участие в процессе ставок запрещено по регламенту.

«За косвенное участие в азартных играх и ставках Писарский уже был наказан.

Что касается вопроса о возможном манипулировании результатом матча, то в КДК РФС соответствующих документов не поступало, у нас нет материалов для рассмотрения такого дела», – заявил Артур Григорьянц.

4 июля генсек РФС Максим Митрофанов заявил, что КДК может рассмотреть вопрос о попытке Писарского оказать противоправное влияние на результат матча.

Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: ТАСС
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