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Николай Осипов: «Не уверен, что Писарского кто-то из команд Медиалиги захочет видеть в своем составе»

Николай Осипов считает, что клубы МФЛ не будут подписывать Владимира Писарского.

«Стоит ли ждать Писарского в МФЛ? Честно, понятия не имею, потому что сейчас в основном все заняты финалом МФЛ. И про судьбу господина Писарского, естественно, я слышал, но в подробностях эту всю ситуацию не рассматривал.

Не уверен, что команды лиги сейчас сами захотят к себе футболистов, коммуникация у которых с профессиональным футболом по таким неоднозначным ситуациям на достаточно длительный период прервалась. Поэтому не уверен, что кто-то из команд лиги сам захочет видеть в своем составе Писарского», – сказал президент Медиалиги.

Ранее агент нападающего «Крыльев Советов» сообщил, что Писарский не собирается в Winline Медиалигу.

РФС отстранил Владимира Писарского от футбола на 4 года (3 – условно) по делу о ставках на матч со своим участием. Предыдущий сезон игрок провел в «Сочи» на правах аренды.

Писарского забанили на 4 года (3 из них условно) за ставку на свой матч. А что будет с «Сочи»?

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: «РБ Спорт»
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