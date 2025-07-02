Шама войдет в тренерский штаб 2Drots. Он должен был возглавить «Матч ТВ», но отказался в день объявления о его назначении
Сергей Дурасов: «Мы собрались, чтобы обсудить и представить нового главного тренера на Кубок Лиги. Потому что мы договорились, у нас есть новый тренерский штаб, который всем хорошо знаком. И буквально за несколько минут до старта этой записи наш несостоявшийся главный тренер сказал, что он отправляется работать в 2Drots».
Алексей Горин: «Мы ранее встречались с Шамой. И до этого с ним встречался Константин [Генич]. Вчера мы обговаривали с ним нюансы по целям, по его желаниям. Перед игрой я попросил его не говорить, что он уходит к нам. С ним уже был согласован переход? Да. Мы уже это все обсудили. Классическая история: все документы отправили, руки пожали, кипу выдали. Он сказал, что с ним уже разговаривали представители 2Drots, и они хотели бы его оставить в их тренерском штабе. Но он им отказал, потому что у него есть потенциально основная работа не в Медиалиге, и он мог бы параллельно совмещать ее с работой в нашей команде. Поэтому он изначально отказал 2D и согласился работать с нами со своим тренерским штабом. Но обстоятельства изменились сегодня».
Сергей Дурасов: «Просто почему он слился? Свой Шамиль Курбанов. Мы хотели сегодня заявить нового главного тренера».
Алексей Горин: «Я могу объяснить. То же самое и у футболистов. Они хотят остаться у нас в команде, но и хотят получить стабильность. Это годовые, двухлетние контракты. Они должны быть уверены, что будут получать зарплату и в зимнюю паузу. Многие клубы могут себе позволить платить зарплату даже тогда, когда команда не тренируется. Мы этого позволить не можем. Та же самая ситуация произошла и с Шамой».
Напомним, Курбанов работал и.о. помощника главного тренера 2Drots в матче против «Динамо» (0:3).