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«Есть маленькая обида на Женю и Никиту. Нас уволили после первой неудачи – наказали». Кузнецов об уходе из 2Drots

У Дмитрия Кузнецова есть обида на президентов 2Drots Жеку и Некита.

«Наш тренерский штаб развивал 2Drots с начала существования Медиалиги. И после первой неудачи нас уволили. Вылет от «Эгриси» в 1/4 – совсем другое. Там было подавляющее преимущество, неиспользованные моменты и неназначеный пенальти в нашу пользу. В МФЛ-4 мы бы могли претендовать на чемпионство.

Идет смена поколений, это сказывается. И у «Амкала» были неудачи, «Десятка» вкладывала много средств, когда прекращала свой путь в МФЛ на 1/8. 

Мы просили поменять людей, купить качественных игроков – это было не сделано. Не по нашей же инициативе не было приобретений. Мы все в равных долях должны отвечать за неудачи, но наказали нас, потому что мы отвечаем за результат. Если бы каждый делал на своем месте все возможное для достижения цели, работал с полной самоотдачей, думаю, был бы другой результат. 

Я не говорю, что я один работал. Все мы где-то недоработали.У меня не было чувства, что я потерял управление. Если кто-то считает, что он отработал на все 100% этот сезон, это заблуждение. 

Маленькая обида на Женю и Никиту, конечно, есть. Нас иногда не слышали, а претензии предъявляли большие. Дисциплина была упущена. Я перестал штрафовать игроков, и люди этим пользовались», – рассказал бывший главный тренер 2Drots.

За что Кузнецова уволили из 2Drots? Будет новый тренер впервые за 4 года

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: ютуб-канал Федоса
logo2Drots
logoWinline Медиалига
logo«Жека 2Drots» Евгений Бабенко
logoДмитрий Кузнецов
logoНекит 2Drots
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