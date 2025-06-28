Жека 2Drots: «Кузнецов после матча с «Динамо» сказал: «Ребята опять не забивают 100%-е моменты»

Жека рассказал про отношения с Дмитрием Кузнецовым после его ухода из 2Drots.

«Мы переиграли нашего бывшего главного тренера в серии буллиталити. На самом деле я был рад увидеть Дмитрия Викторовича еще раз. И он как всегда с теплотой в подтрибунке сказал нам: «Как так опять ребята не забивают 100%-е моменты после шанса Гаучо?» Все нормально, пожали друг другу руки и были рады друг друга увидеть.

Был ли напряг после интервью Альберта Николаевича? У меня с Викторовичем напряга нет. Если у кого-то остался осадок, то без проблем. У нас начался новый этап, мы смотрим в будущее. Без каких-либо обид, недомолвок и негатива», – рассказал президент 2Drots в интервью корреспонденту Спортса’’ Екатерине Бурделовой.