«Женя с Никитой забудут Кузнецова очень быстро». Осколков о возвращении в 2Drots
Альберт Осколков не верит, что тренерский штаб Дмитрия Кузнецова вернется в 2D.
«Я должен был присутствовать на «Столе». По каким причинам меня не позвали – не знаю.
Пошел бы разговор в другом русле? Да. Я не стесняюсь сказать что-то в лицо. Напомнил бы им некоторые ситуации. Посмотрел бы, что они ответили.
Вернемся ли мы в 2Drots? Я не верю в эти разговоры. Поверьте мне, Женя с Никитой Викторовича забудут очень быстро. Его не забудут только футболисты и болельщики. Президенты уже очень довольны, рады новому тренеру. Но проверка будет результатом. По-другому не бывает.
Если бы я присутствовал на «Столе, то, думаю, сто процентов дал бы отпор по некоторым вопросам. Даже не отпор, а доходчиво бы объяснил ту или иную ситуацию», – сказал экс-тренер 2Drots.
Напомним, Дмитрий Кузнецов и весь тренерский штаб покинули 2Drots.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: ютуб-канал Василия Маврина
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