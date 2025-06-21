0

«Женя с Никитой забудут Кузнецова очень быстро». Осколков о возвращении в 2Drots

Альберт Осколков не верит, что тренерский штаб Дмитрия Кузнецова вернется в 2D.

«Я должен был присутствовать на «Столе». По каким причинам меня не позвали – не знаю.

Пошел бы разговор в другом русле? Да. Я не стесняюсь сказать что-то в лицо. Напомнил бы им некоторые ситуации. Посмотрел бы, что они ответили.

Вернемся ли мы в 2Drots? Я не верю в эти разговоры. Поверьте мне, Женя с Никитой Викторовича забудут очень быстро. Его не забудут только футболисты и болельщики. Президенты уже очень довольны, рады новому тренеру. Но проверка будет результатом. По-другому не бывает.

Если бы я присутствовал на «Столе, то, думаю, сто процентов дал бы отпор по некоторым вопросам. Даже не отпор, а доходчиво бы объяснил ту или иную ситуацию», – сказал экс-тренер 2Drots.

Напомним, Дмитрий Кузнецов и весь тренерский штаб покинули 2Drots.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: ютуб-канал Василия Маврина
logoДмитрий Кузнецов
logoНекит 2Drots
logo2Drots
Альберт Осколков
logo«Жека 2Drots» Евгений Бабенко
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Жеке и Некиту один игрок сказал: «Забери свои деньги». Экс-тренер 2Drots Осколков о судейском скандале в Казахстане
сегодня, 13:15
«Зарплата Кузнецова не входит даже топ-3 в Медиалиге». Экс-ассистент главного тренера 2Drots Осколков о контрактах
вчера, 17:55
2Drots выбрали необычного тренера: берет детей на игры, работал с Березуцким в Азербайджане
317 июня, 22:10
Главные новости
Кузнецов может возглавить одну из новых команд Медиалиги
сегодня, 16:22
«Жеке и Некиту один игрок сказал: «Забери свои деньги». Экс-тренер 2Drots Осколков о судейском скандале в Казахстане
сегодня, 13:15
«Запах дерьмеца доносится». Подберезкин ответил Райзену по поводу «СиндЕката»
2сегодня, 11:25
Райзен: «Финал «СиндЕкат» – ФК «10» будет трагедией. Мы не можем этого допустить»
1сегодня, 10:45
«Смирнов выиграл титул в профи, а потом выбрал Медиалигу. Для чего ты получал лицензию?» Ромащенко о новом тренере 2Drots
2сегодня, 08:47
«Сахалин – 10 из 10, это же бывшая Япония. В Москве легко найдешь мусор, на Сахалине все убрано. Крабы недорогие и вкусные, но все остальное дорого». Вратарь Заборовский о жизни на Дальнем Востоке
16вчера, 19:03
«Зарплата Кузнецова не входит даже топ-3 в Медиалиге». Экс-ассистент главного тренера 2Drots Осколков о контрактах
вчера, 17:55
Станос: «По Ренарио еще точно ничего не решено»
вчера, 15:12
«Пусть тренером 2Drots будет Басков или Лепс, а на поле играет Киркоров». Ромащенко о матче «Динамо» с медиакомандой
8вчера, 12:19
Гаджиев о пощечине Уткину: «Не считаю, что мне есть чего стыдиться. Но никогда в жизни не хотел бы это повторить»
55вчера, 11:40
Ко всем новостям
Последние новости
«Кушаю по три подорожника, чтобы легкое лучше работало. Постоянно слышу ультразвук – сначала раздражало, сейчас привык». Переживший удар молнии вратарь о последствиях
6вчера, 16:22
«Разряд попал в цепочку, прошел через тело и вышел через пятку. Крестик храню в святой воде». Переживший удар молнии вратарь о том, что его спасло
8вчера, 13:42
Игорь Лещук: «Динамо» и так сильнее команд Медиалиги. Для них это знаковый матч, а для нас – подготовка к сезону»
819 июня, 12:33
«Пивнушку рядом поставьте – буду счастлив». Экс-капитан «Урала» Подберезкин о выборе мест для путешествий
518 июня, 11:13
«Сказал одно матерное слово, а он услышал. Потом извинился, но такие истории не забываются». Подберезкин о конфликте с Шалимовым
418 июня, 08:46
«Э, Чернышов, бромантаном своим напои. Может забьют тогда?» Егоров – тренеру «Эгриси»
1214 июня, 17:19
Экс-голкипер «Урала» Арапов после выхода в полуфинал Медиалиги: «В автобусе сказал: «Если будет серия буллиталити – ### я ее проиграю»
14 июня, 13:48
Мозгов о Media Basket: «Лига стала выскочкой, которая резко появилась и забрала внимание. Она неплохая»
12 июня, 19:00
«Сейчас вероятность ухода – 0%». Тренер «Амкала» Панов о «Крыльях»
30 мая, 19:20
«Игра была равна, играли два говна». Кудряшов о матче против Lit Energy
925 мая, 20:00