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Володя XXL: «Меня Крап подсадил на казино. У меня было 77 активных микрозаймов. Мама плакала: «Ты хочешь моей смерти?»

Владимир Горяинов рассказал о борьбе с лудоманией.

«Меня Крап подсадил на казино. Просто ненавижу его на всю жизнь. Он до сих пор играет. Как он меня с этим познакомил? Сидели в компьютерном клубе, пошли играть, и он такой: «Смотри, мы с пацанами в Дискорде общаемся, там какое-то колесо крутится». Раньше знал только коэффициенты на футбол. А тут раз – с 500 рублей, условно, сразу 30 тысяч. Дикие коэффициенты. При мне с 20 тысяч сделали 2,5 млн. Деньги через час у тебя на банковской карте.

И что, не сойдешь с ума от этого? Теперь я так же захотел. Конечно, те 2,5 млн не вывелись. Все деньги, которые ты выиграл в конторе, они туда идут, это стратегия. Он (Крап – Спортс”) хотел 10-20 млн выиграть.

Пик всего – это когда приходит зарплата, и ты в первый час должен понять: ты либо с этими деньгами живешь следующий месяц, либо три месяца вообще без денег, если проиграешь. Придумываешь какие-то идеи, чтобы обмануть родственников и друзей для займа денег. У меня было такое.

У меня было 77 активных микрозаймов. Каждый по 30-50 тысяч (от 2,3 млн до 3,8 млн – Спортс”). Понимаешь, из какого дерьма я выбрался? Я сделал это и в жизни к этому дерьму не вернусь. Это тяжело. Мне просто повезло, с божьей помощью.

Меня переклинило в один момент, когда мама плакала. Роковой момент, когда мама узнала. Она мне говорит: «Ты хочешь моей смерти? Зачем ты это делаешь? Ты убиваешь меня». На маму кредиты брал. Когда увидел ее слезы – на следующий день оказался в рехабе, по собственной воле», – рассказал нападающий СКА.

В мае Володя XXL вызвал на бой Крапа.

Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: ютуб-канал Глеба Соломина
logo«Володя XXL» Владимир Горяинов
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