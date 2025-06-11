Володя XXL обратился к Мизулиной: «Прошу обратить внимание на казино-стримеров и запретить их концерты, чтобы они усвоили урок жизни»

Владимир Горяинов попросил Екатерину Мизулину обратить внимание на казино-стримеров.

«В 2019 году начал вести тикток. В 2020-м записал свой первый трек, который попал в чарты. После переезда в Москву, через месяц, продолжил заниматься футболом здесь. Полгода – и у меня 500 тысяч подписчиков в инстаграме. В основном из-за внешки. Усилия не прикладывал, никогда не хотел стать популярным. Жил футболом с пяти лет каждый день, профессионально. Занесло в медиасферу, не по моему желанию.

Соприкосновение с казино? Честно, наверное, с 14 лет. Qiwi-банкоматы стояли, я мог с обедов после школы 50 рублей закинуть и поставить на ставки или прокрутить где-то. Это с детства. Ты видишь популярных блогеров и что они рекламируют. Ты думаешь: «Вот они крутые. У них столько денег. Я так же хочу». А на самом деле, ты загоняешься еще хуже. Люди, рекламируя азартные игры, зарабатывают на этом, а ты просто тонешь. Это гипноз. Ты просто становишься жертвой этой рекламы и все свои деньги относишь туда. Это самое страшное, что было в моей жизни.

Я ненавижу Меллстроя за то, что он прививает детям интерес к азартным играм. Недавно заходил на стрим к Егору Криду. Он стримил казино. Его дети смотрят, девочки 14 лет, фанатки его. Как это возможно, у нас здоровое общество. Я понимаю, что стал жертвой и теперь об этом чувствительно говорю.

Наше государство не обращает внимание на это. Нужно срочно включаться. Екатерина Мизулина (глава Лиги безопасного интернета – Спортс”) – прошу вас обратить внимание на казино-стримеров, создать фонд борьбы с этим и вообще не допускать их концерты, чтобы они усвоили урок жизни. Для них это легкие деньги. Они убивают людей. Незаметное убийство. У тебя руки чистые, ты ничего не сделал, заработал денежек, а люди потом этим страдают 5-10 лет. Продают квартиры. Это хуже героина», – рассказал нападающий СКА, выступающий в Winline Медиалиге.