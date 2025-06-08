У Блатова сотрясение, у Тена – нет. Игроки столкнулись головами

Виктор Блатов и Петр Тен прошли обследование после столкновения головами.

Игроки получили травмы в первом четвертьфинале Winline Медиалиги между ФК «10» и «Тандемом» (2:1) в борьбе за верховой мяч.

Оба игрока получили рассечения на голове. Сразу после эпизода игрокам оказали первую помощь и отправили в больницу для полноценного обследования.

По его итогам у форварда «Тандема» Блатова диагностировано небольшое сотрясение мозга. Защитник «Десятки» Тен сотрясения избежал.

После обследования обоих игроков отпустили домой.

Фото: соцсети Winline Медиалиги , ФК «10» и Виктора Блатова