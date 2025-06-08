У Блатова сотрясение, у Тена – нет. Игроки столкнулись головами
Виктор Блатов и Петр Тен прошли обследование после столкновения головами.
Игроки получили травмы в первом четвертьфинале Winline Медиалиги между ФК «10» и «Тандемом» (2:1) в борьбе за верховой мяч.
Оба игрока получили рассечения на голове. Сразу после эпизода игрокам оказали первую помощь и отправили в больницу для полноценного обследования.
По его итогам у форварда «Тандема» Блатова диагностировано небольшое сотрясение мозга. Защитник «Десятки» Тен сотрясения избежал.
После обследования обоих игроков отпустили домой.
Фото: соцсети Winline Медиалиги, ФК «10» и Виктора Блатова
Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: телеграм-канал Виктора Блатова
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