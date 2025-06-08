«Cамый сильный соперник, против кого мы играли». Арс о «СиндЕкате»

Арсен Айрапетян назвал «СиндЕкат» самым сильным соперником в сезоне.

– Самая сильная команда, против которой играли. Футбольная.

– Ты больше не бьешь буллиты?

– Не, не бью. Есть специально обученные люди. Зачем мне портить настроение людям?

– Что должно произойти, чтобы ты пробил?

– Десятым. Хотя не, сначала вратарь, потом я, – рассказал хавбек Lit Energy в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.

Lit Energy в первом четвертьфинале Winline Медиалиги обыграл «СиндЕкат » (0:0, 5:3 Б). Ответный матч пройдет через неделю в Екатеринбурге.