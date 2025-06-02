«СиндЕкат» – победитель суперчелленджа Медиалиги. Дубчак забрал 200 тысяч рублей

«СиндЕкат» победил в суперчеллендже Winline Медиалиги.

В финале сразились Ренат Гайнуллин из Lit Energy и Никита Дубчак из «СиндЕката », который одержал победу и принес своей команде очко в таблице.

Это очко никак не влияет на турнирную таблицу. Победа была важна лишь для 2Drots, которые бы заняли вторую строчку в группе и вышли бы на «Банку» в 1/8 финала. Однако сетка плей-офф осталась прежней.

Дубчак , победивший в челлендже, получит 200 тысяч рублей.