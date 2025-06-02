«СиндЕкат» – победитель суперчелленджа Медиалиги. Дубчак забрал 200 тысяч рублей
«СиндЕкат» победил в суперчеллендже Winline Медиалиги.
В финале сразились Ренат Гайнуллин из Lit Energy и Никита Дубчак из «СиндЕката», который одержал победу и принес своей команде очко в таблице.
Это очко никак не влияет на турнирную таблицу. Победа была важна лишь для 2Drots, которые бы заняли вторую строчку в группе и вышли бы на «Банку» в 1/8 финала. Однако сетка плей-офф осталась прежней.
Дубчак, победивший в челлендже, получит 200 тысяч рублей.
Опубликовала: Екатерина Бурделова
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