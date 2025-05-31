Lotus Music вышел в 1/8 финала, обыграв «Матч ТВ». Генич забил пенальти
«Матч ТВ» проиграл в 7-м туре Lotus Music Winline Медиалиги.
7-й тур Winline Медиалиги
31 мая, суббота
«Матч ТВ» – Lotus Music – 3:3 (1:1, 0:2 Б)
Голы: 1:0 – Василенко, 1:1 – Карл, 2:1 – Фера, 3:1 – Генич, 3:2 – Холанд, 3:3 – Пилиев
Матч проходил в Красногорске на стадионе «Зоркий».
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
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