«Десятка» могла подписать Рябу до «Амкала» – хавбеку не дали контракт после просмотра и ответили, что «полной картины нет»

Хавбек «Амкала» Артур Рябокобыленко вспомнил сорвавшийся трансфер в «Десятку».

«Мне позвонил Диего Малания : «Слушай, приди, посмотри тренировку. Тут организация, тренировочный процесс даже лучше, чем во всех этих вторых лигах. Ты удивишься».

Я связался с тренером по физподготовке «Десятки ». Он пригласил меня на тренировку, сказал, что меня знают, видели мой профиль на Transfermarkt.

За «Десятку» я даже сыграл один тайм против «Коломны». После игры я спросил у Нагорного: «Есть какое-то понимание?» Он ответил: «Мы будем рады еще тебя посмотреть, полной картины нет». Я такой: «Блин».

Мой брат кипел: «У тебя лет девять просмотров не было, а тут в Медиалиге просматривают. Пусть откроют Transfermarkt».

Я провел еще две тренировки, а потом появился вариант в Беларуси. Нагорный тогда сказал мне: «Жаль, что уезжаешь. Я видел, что ты уже набирал кондиции».

В Беларуси не получилось, я вернулся в Москву и пришел на просмотр в «Амкал », – сказал полузащитник.