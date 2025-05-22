Дисквалификация Дьякова сокращена, тренер «Броуков» будет на игре против 2Drots

Дисквалификация Виталия Дьякова сокращена.

Главный тренер «БроукБойз» получил красную карточку за оскорбления и толчок арбитра Ильи Тришина в матче 1-го тура Winline Медиалиги против СКА (3:0).

Дьяков был наказан 4-матчевой дисквалификацией. После 5-го тура «Броуки » обратились к лигу с просьбой сократить отстранение до трех игр.

Сегодня президент МФЛ Николай Осипов сообщил, что КДК пошел навстречу «БроукБойз», дисквалификация Дьякова сокращена. Он сможет руководить командой в матче 6-го тура против 2Drots.

Также Осипов объявил, что защитник DMedia Павел Ловгач, наступивший на лицо Дмитрию Заварухину из Chertanovo, предварительно забанен на четыре игры.

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