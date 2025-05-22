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Дисквалификация Дьякова сокращена, тренер «Броуков» будет на игре против 2Drots

Дисквалификация Виталия Дьякова сокращена.

Главный тренер «БроукБойз» получил красную карточку за оскорбления и толчок арбитра Ильи Тришина в матче 1-го тура Winline Медиалиги против СКА (3:0).

Дьяков был наказан 4-матчевой дисквалификацией. После 5-го тура «Броуки» обратились к лигу с просьбой сократить отстранение до трех игр.

Сегодня президент МФЛ Николай Осипов сообщил, что КДК пошел навстречу «БроукБойз», дисквалификация Дьякова сокращена. Он сможет руководить командой в матче 6-го тура против 2Drots.

Также Осипов объявил, что защитник DMedia Павел Ловгач, наступивший на лицо Дмитрию Заварухину из Chertanovo, предварительно забанен на четыре игры.

«В очко ее себе засунь». Пытался выбить красную, боднул в лоб – эпичная стычка Дьякова с судьей

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Any Given Thursday
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