Комис вернулся в «Титан». Он играл за клуб в третьем сезоне МФЛ

Полузащитник Виталий Комисов вернулся в «Титан».

Хавбек уже выступал за команду в третьем сезоне Winline Медиалиги .

Летом 2023 года он был арендован 2Drots для участия в МКС , но в итоге остался в команде, сыграл в Фонбет Кубке России, четвертом сезоне МФЛ, 1XBET MFL в Казахстане и Суперкубке в Абу-Даби.

В марте 2024-го Комис присоединился к СКА. В клубе Басты он провел чуть больше года и в начале мая объявил об уходе. По его словам, на это повлиял «неназванный человек».

На счету Комиса в МФЛ-6 три матча. В Кубке Лиги он провел восемь игр (один ассист), в МФЛ-5 – семь матчей (2+2).