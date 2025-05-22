«Амкал» бесплатно подписал хавбека Fight Nights Кавтарадзе
«Амкал» подписал полузащитника Fight Nights Нодара Кавтарадзе.
32-летний хавбек достался команде Германа Эль Класико бесплатно, сообщил спортивный директор FN Дмитрий Шишков.
– На какую сумму договорились с «Амкалом»?
– Ни на какую. Это бесплатный переход.
– Почему так получилось?
– Поговорили с Нодаром, он выразил желание перейти. Для него это хороший шанс, он видит в этом большую перспективу.
Поговорили и отпустили его. Тем более у него не было действующего контракта.
Первым по Нодару мне написал Валех, от него я и узнал. Через 15-20 минут сам Нодар набрал мне, мы с ним все обсудили, – рассказал Шишков.
Кавтарадзе присоединился к Fight Nights перед стартом шестого сезона Winline МФЛ. Он провел три игры и отметился одним голом.
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
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