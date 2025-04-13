Вратарь Заборовский, в которого попала молния в 16 лет, будет играть в Медиалиге за «Титан»
Вратарь, пострадавший от удара молнии в 16 лет, будет играть в Winline Медиалиге.
Летом 2020 года в голкипера «Знамени Труда» Ивана Заборовского на тренировке попала молния.
Парень перенес клиническую смерть, но его удалось спасти. Три дня он провел в искусственной коме.
После восстановления «Знамя Труда» подписало профессиональный контракт с Заборовским, в сезоне-2022/23 он дважды выходил на поле во Второй лиге.
Позже вратарь также выступал за «Сахалин», а на этой неделе сообщил, что присоединился к «Титану», чемпиону четвертого сезона Медиалиги.
Новый сезон МФЛ стартует на следующей неделе. «Титан» в 1-м туре сыграет с Rocket Team 19 апреля.
В игрока «Знамени Труда» попала молния на тренировке. Говорят, не было видимых признаков грозы (такое бывает)
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: телеграм-канал Ивана Заборовского
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