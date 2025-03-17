Осипов о «Чисто Питер»: «Если это будет коллектив с Геной Миллером и Радимовым, мы их не перечеркиваем»

«Чисто Питер» может сыграть в шестом сезоне Winline Медиалиги.

Клуб попал в число участников сезона, но позже «Зенит» вышел из проекта. В соцсетях написали, что клуб пропустит сезон.

При этом участники команды ищут спонсора и рассчитывают попасть в сезон.

Президент Winline МФЛ Николай Осипов рассказал о перспективах «Чисто Питер».

«Состав команд на сезон собран. Есть одно небольшое но. После того как «Зенит» вышел из «Чисто Питер», парни пытаются сохранить бренд и коллектив. С коллективом проблем нет, а вот с брендом есть сложности. Завтра у нас дедлайн по пониманию – будет «Чисто Питер» или другой коллектив.

Если это будет другой коллектив, то мы их в сезоне не видим. А если это «Чисто Питер » с Геной Миллером и Владиславом Радимовым, то, конечно, мы их не перечеркиваем. Важно сохранение идентичность и людей, которые ковали узнаваемость этого коллектива», – сказал Осипов.

Команда «Зенита» ушла из Медиалиги. Медведев заявил, что «проект неинтересен ни со спортивной, ни с агитационной точки зрения»

