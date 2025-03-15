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«Зачем идти к новым командам, если не за деньгами? Медийки у них нет, уровень бренда слабый». Спиряков о финансах в медиафутболе

Евгений Спиряков рассказал, почему у медиакоманд появились проблемы с финансами.

– Есть ли общие тенденции в закрытии медиакоманд?

– Общая тенденция 100% есть и будет продолжаться.

Это напоминает проблему маркетплейсов. Все хотят откусить лакомый кусочек. Заходят во все товарные категории, а так как не умеют в маркетинг, начинают жестко демпинговать. В итоге тем, кто развивал направление, приходится трудно, потому что их маржинальность снижается и не остается средств на развитие.

То же самое и в медиафутболе. Появляются новые команды. Зачем к ним идти, если не за деньгами? Медийки у них нет, уровень бренда слабый. Они не могут дать конкурентные условия грандам, вот и вырывают свой кусок деньгами. Как итог – зарплатная ведомость грандов растет, причем в совершенно не рыночных пропорциях: гонорары команд растут медленнее, чем зарплатный фонд.

Спонсоры совершенно не привыкли платить медиакомандам по текущим запросам игроков. Поэтому мы слышим про какие-то финансовые вопросы в том или ином, казалось бы, суперстабильном клубе.

– Видишь ли ты снижение интереса беттинга к медиафутболу?

– Букмекеры изначально не планировали платить рыночные цены. Медиафутбольный рынок крайне дешевый, поскольку аудитория не самая платежеспособная. Даже взять меня. Будь мой контент в сфере бизнеса, я бы за один и тот же ролик с теми же цифрами зарабатывал бы в пять раз больше от текущего уровня.

Рынок растет, и бюджет любой команды в год начинается от 100 млн рублей. И речь не про гранды, потому что они хоть где-то могут экономить: дать ниже зарплату за счет имени, договариваться со стадионами, получать контракт на экипировку.

А вот новые клубы вынуждены тратить очень много денег на содержание. Дадут ли они букмекеру релевантный KPI? 100% нет, – рассказал блогер в интервью Спортсу’‘.

Напомним, из-за проблем с финансированием прекратили деятельность «Чисто Питер» и «Родина Медиа». 

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
logoАмкал
logoНародная Команда
logoЧисто Питер
деньги
logoРодина Медиа
logoWinline Медиалига
logoЕвгений Спиряков
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