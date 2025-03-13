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Каряка о слухах про ФК «10»: «Забыли дописать, что я хотел спортдиром поставить Тарасова, а вместо Азамата – Текилу»

Андрей Каряка отреагировал на слухи по поводу требований к ФК «10».

Ранее появилась информация, что бывший главный тренер «Родины Медиа» хотел привести в «Десятку» 10 знакомых ему игроков и пять человек в штаб, но получил отказ от Азамата Мусагалиева.

«Все верно. Они забыли дописать, что я хотел еще вместо спортдира ФК «10» поставить Диму Тарасова, а вместо Азамата – Сашу Текилу», – рассказал Спортсу’’ Каряка.

В «Десятке» от комментариев отказались.

Команду Мусагалиева на прошлой неделе возглавил Денис Лактионов. Он сменил Владимира Щербака, проработавшего в клубе три месяца.

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Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
logoФК 10
logoРодина Медиа
logoАзамат Мусагалиев
logoДмитрий Тарасов
logoАндрей Каряка
logo«T-Killah» Александр Тарасов
logoWinline Медиалига
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