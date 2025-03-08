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Sidemen проиграл команде звезд ютуба при 90 тысячах зрителей на «Уэмбли». MrBeast не забил пенальти

Sidemen и звезды ютуба сыграли в ежегодном благотворительном матче.

Основное время завершилось со счетом 9:9, а по пенальти победили звезды ютуба – 5:4.

Матч прошел на стадионе «Уэмбли» про 90 тысячах зрителей, а онлайн трансляцию матча смотрели более 2,5 млн человек.

В составе Sidemen сыграли KSI, Логан Пол, W2S, Миниминтер, а за  звезд ютуба MrBeast (он не реализовал пенальти в игре), Kai Cenat, IShowSpeed (забил победный пенальти в послематчевой серии). В перерыве выступали рэперы AJ Tracey и KSI.

Кто такие Sidemen? В Англии медийный футбольный клуб собрал 2,6 млн зрителей и миллион фунтов на благотворительность

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
Логан Пол
товарищеские матчи (прочее)
MrBeast
Kai Cenat
logoУэмбли
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