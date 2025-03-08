«Я счастлив! Я готов дарить людям любовь! Я новый Николай Василенко!» Ярош о возвращении в 2Drots на Winline Уличный Футбол

Александр Ярош о возвращении в 2Drots для участия в Winline Уличный футбол.

«Я таких эмоций я не чувствовал не знаю сколько. Я счастлив! Я готов дарить людям любовь! Я новый Николай Василенко, но в лице Александра Яроша ! Я буду дарить улыбку своей игрой, потому что я не тренируюсь. Я очень рад.

Возвращение только на этот турнир? Не знаю, рассчитываю на съемки ездить. Если дадут возможность тренироваться, я не буду претендовать на основу или игровое время. Но если будет возможность, я буду приезжать и тренироваться. Викторыч не против, все зависит от пацанов. Я никуда не рвусь. Я просто радуюсь. Моему сердцу было тепло, потому что я наконец-то сегодня был дома. В раздевалке со своими братками.

Мне написал Карен, пригласил. Я спросил, чья инициатива? Он сказал, что Жека хотел. Думаю, Жека с Некитом обсуждал этот момент, это их общее решение. Я им безумно благодарен. Они своим действием сделали меня счастливым. Главная миссия в жизни каждого человека – быть счастливым и делать других счастливыми. Все проблемы можно преодолеть. Просто кайфуйте, как Олечка Бузова говорила», – сказал Ярош в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.

В Wilnline Уличный Футбол Ярош вернулся в состав 2Drots. Команда в 1-м туре сыграла против «Спартака» (12:5).