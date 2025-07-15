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Мальдини, Маттеус и Зидан – в символической сборной Крапа

Президент «Впорядке x Krap Team» Крап назвал символическую сборную мира.

В идеальную команду по версии 22-летнего нападающего входят:

Вратарь: Икер Касильяс.

Защитники: Кафу, Серхио Рамос, Паоло Мальдини, Роберто Карлос.

Полузащитники: Лео Месси, Лотар Маттеус, Зинедин Зидан, Неймар.

Нападающие: Роналдо, Криштиану Роналду.

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: ютуб-канал «Pro Футбол»
logoKrap Team x Впорядке
logoНеймар
logoЛионель Месси
logoWinline Медиалига
logoЛотар Маттеус
logoРоналдо
logo«Крап» Даниил Крапивников
logoКафу
logoРоберто Карлос
logoЗинедин Зидан
logoПаоло Мальдини
logoКриштиану Роналду
logoСерхио Рамос
logoИкер Касильяс
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