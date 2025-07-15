Мальдини, Маттеус и Зидан – в символической сборной Крапа
Президент «Впорядке x Krap Team» Крап назвал символическую сборную мира.
В идеальную команду по версии 22-летнего нападающего входят:
Вратарь: Икер Касильяс.
Защитники: Кафу, Серхио Рамос, Паоло Мальдини, Роберто Карлос.
Полузащитники: Лео Месси, Лотар Маттеус, Зинедин Зидан, Неймар.
Нападающие: Роналдо, Криштиану Роналду.
Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: ютуб-канал «Pro Футбол»
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