«Фил Воронин за маской добряка прячет лживую, злую и завистливую натуру». Егоров о словах босса «Банки» про Кирю

Дмитрий Егоров назвал Фила Воронина максимально неприятным типом .

На флагманском шоу о медиафутболе «Стол» обсуждали пожизненную дисквалификацию защитника «БроукБойз » Кири после критики Winline Медиалиги .

Президент «Банки» Фил Воронин сказал: «Для меня выбивается из логики, когда Алишер уходит в проффутбол, а руководство «Броуков» говорит, что он будет год сидеть на скамейке [в случае возвращения] или будет продан за много денег. То же самое про Жекича.

В этих ситуациях игрока лишают футбола – это нормально. А с Киряковым как будто [требуют] милосердия. Алишер оступился, некрасиво ушел из «Броуков». Но вернется – пусть играет где хочет».

Президент «Броуков» Дмитрий Егоров в своем телеграм-канале ответил на слова Воронина: «Фил Воронин за маской добряка прячет лживую, злую и завистливую натуру. Максимально неприятный для меня тип».