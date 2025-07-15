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«Фил Воронин за маской добряка прячет лживую, злую и завистливую натуру». Егоров о словах босса «Банки» про Кирю

Дмитрий Егоров назвал Фила Воронина максимально неприятным типом .

На флагманском шоу о медиафутболе «Стол» обсуждали пожизненную дисквалификацию защитника «БроукБойз» Кири после критики Winline Медиалиги.

Президент «Банки» Фил Воронин сказал: «Для меня выбивается из логики, когда Алишер уходит в проффутбол, а руководство «Броуков» говорит, что он будет год сидеть на скамейке [в случае возвращения] или будет продан за много денег. То же самое про Жекича.

В этих ситуациях игрока лишают футбола – это нормально. А с Киряковым как будто [требуют] милосердия. Алишер оступился, некрасиво ушел из «Броуков». Но вернется – пусть играет где хочет».

Президент «Броуков» Дмитрий Егоров в своем телеграм-канале ответил на слова Воронина: «Фил Воронин за маской добряка прячет лживую, злую и завистливую натуру. Максимально неприятный для меня тип».

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: «Стол»
logoБроукБойз
logo«Жекич» Евгений Плешко
logoАлишер Рахимов
logoДмитрий Егоров
logoАльфа-Банка
logoWinline Медиалига
logoФил Воронин
logo«Киря» Сергей Киряков
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