«У Рябы высокий игровой IQ, голевое чутье, удар. Он мастер регулирования темпа игры». «Адвокат Германа» о хавбеке «Амкала»

Автор телеграм-канала «Адвокат Германа» объяснил, почему Ряба много забивает.

В шестом сезоне Winline Медиалиги Ряба выиграл чемпионство с «Амкалом », стал лучшим бомбардиром (11 голов) и лучшим по системе «гол+пас» (14 очков).

«Перед сезоном Панов поменял местами Рябу и Маврина [атакующего полузащитника]. В победном Кубке Лиги Ряба был классической восьмеркой, которая может поддержать атаку, но его сфера ответственности – центр поля. В шестом сезоне Панов поднял Рябу выше. Его роль была ближе к «десятке» – полузащитнику, настроенному на атаку. А Маврин, наоборот, опускался ниже и играл преимущественно в центре.

Решение перевести Рябу в группу атаки могло быть вызвано травмами основных игроков. «Амкал» начал сезон без двух главных источников голов – Пичи и Костюкова. Вероятно, Панов искал нового игрока под эту роль – Ряба подошел отлично.

Ряба крут во многих вещах. Все основывается на его профессионализме: предматчевая подготовка, питание, режим. Это позволяет ему быть в топ-форме в 34 года. Артур играет полные матчи, у него высокий игровой IQ, голевое чутье, удар. Также Ряба – мастер регулирования темпа игры. Вероятно, если Панов не поменяет роль Рябы после возвращения травмированных, Артур продолжит много забивать», – сказал Константин, автор «Адвоката Германа».

Скуф – лучший игрок Медиалиги. Исполнил танец краба после гола в «Лужниках»