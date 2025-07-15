Rocket Team не прекращает существование, но пропустит Кубок Лиги из-за финансовых проблем, вероятно

Руководитель Rocket Team Михаил Хавкин опроверг сведения о закрытии клуба.

«Rocket Team не прекращает свое существование. Мы не согласовали финальные условия с партнерами по бюджетированию и понимаем, что в ближайшие месяцы не сможем содержать команду так, чтобы она могла функционировать на хорошем уровне МФЛ.

Пока идет межсезонье, мы не хотим, чтобы любой участник нашей команды застрял в своем личном развитии. Хотим, чтобы каждый попробовал найти себе команду, которая на данный момент сможет оперативно закрывать бюджет внутри.

Мы же со своей стороны продолжаем искать допбюджетирование, чтобы постоянно и безболезненно быть в лиге, только увеличивая уровень нашего выступления и работы в медиа.

Примет ли Rocket Team участие в осеннем Кубке Лиги – пока не могу окончательно сказать. Судя по времени – пропустим, сложно будет успеть все этапы подготовки выполнить за половину месяца. Мы торопились до 15 июля решить все вопросы, так как, на наш взгляд, это крайнее время, когда нужно залетать в тренировки и подготовку к Кубку.

Но партнеры нам не отказали по совместной деятельности, многие тянут. Мы, как руководители, находимся в подвешенном состоянии, поэтому, если нам резко придет инфа о подтверждении бюджета и оперативных вложениях, я думаю мы быстро вольемся», – сказал Хавкин.