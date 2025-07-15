0

Rocket Team не прекращает существование, но пропустит Кубок Лиги из-за финансовых проблем, вероятно

Руководитель Rocket Team Михаил Хавкин опроверг сведения о закрытии клуба.

«Rocket Team не прекращает свое существование. Мы не согласовали финальные условия с партнерами по бюджетированию и понимаем, что в ближайшие месяцы не сможем содержать команду так, чтобы она могла функционировать на хорошем уровне МФЛ.

Пока идет межсезонье, мы не хотим, чтобы любой участник нашей команды застрял в своем личном развитии. Хотим, чтобы каждый попробовал найти себе команду, которая на данный момент сможет оперативно закрывать бюджет внутри. 

Мы же со своей стороны продолжаем искать допбюджетирование, чтобы постоянно и безболезненно быть в лиге, только увеличивая уровень нашего выступления и работы в медиа.

Примет ли Rocket Team участие в осеннем Кубке Лиги – пока не могу окончательно сказать. Судя по времени – пропустим, сложно будет успеть все этапы подготовки выполнить за половину месяца. Мы торопились до 15 июля решить все вопросы, так как, на наш взгляд, это крайнее время, когда нужно залетать в тренировки и подготовку к Кубку.

Но партнеры нам не отказали по совместной деятельности, многие тянут. Мы, как руководители, находимся в подвешенном состоянии, поэтому, если нам резко придет инфа о подтверждении бюджета и оперативных вложениях, я думаю мы быстро вольемся», – сказал Хавкин.

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: телеграм-канал «Некласико»
logoWinline Медиалига
logoWinline Кубок Медиалиги
logoRocket Team
медиафутбол и деньги
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Защитник Rocket Team Сергин перешел в Lotus Music
13 июля, 19:51
Минин о Кудряшове в 2Drots: «В текущей форме это самый сильный защитник, который у них был»
213 июля, 10:33
Экс-защитник сборной России Кудряшов перешел в 2Drots
1512 июля, 19:21
Главные новости
SD Family сыграет в Кубке Лиги
сегодня, 13:56
Кубок Лиги стартует 30 августа
сегодня, 11:55
«Поговаривают, что кроме «Банки» еще и «Титан» закрывается». Маврин о закрытии медиакоманд
сегодня, 09:57
«Захожу, а там Укол один сидит за столом». Фил Воронин о походе «Альфа-Банки» в бар
1вчера, 19:26
«2026 год Дзюба начнет в Медиалиге». Генич мотивировал Артема перед стартом сезона РПЛ
7вчера, 16:43
Fight Nights примут участие в осеннем Кубке Лиги
вчера, 14:48
Rocket Team приостановил деятельность. Клуб сыграл в двух сезонах МФЛ и Кубке Лиги
вчера, 13:30
Дмитрий Тарасов: «Я увлекся боксом, минимум 3-4 тренировки в неделю. Свою карьеру в 5 лет я начинал в единоборствах»
19вчера, 12:30
Арчи покинул Lit Energy. Он провел в клубе полгода и ни разу не вышел в старте в МФЛ-6
2вчера, 11:41
Ромарой объявил о закрытии «Ромы». «Тандем» тоже приостановил деятельность
вчера, 11:05
Ко всем новостям
Последние новости
Экс-защитник «Химок» Чежия – игрок «Народной Команды»
222 минуты назад
Игнатенко вернулся в «Авангард». В марте его не пустили на матч сборной России из-за нарисованного на голове логотипа Lit Energy
вчера, 18:07
DMedia вылетел из Кубка Беларуси. Медиафутбольный клуб проиграл «Гомелю» в 1/16 финала
212 июля, 17:32
Расписание «Кубка фиферов-2025». 4 июля. «Амкал» – Герман, 2Drots – Мбэйп, Кефир – Волк
3 июля, 06:25Киберспорт
Дзюба приехал на финал Медиалиги, где сыграет «Амкал». Форвард пнул под зад игрока медиакоманды прошлой осенью
35 июля, 17:48Видео
30 тысяч билетов продано на финал Медиалиги в «Лужниках». Рекорд турнира – 30 322 зрителя на «Газпром Арене»
65 июля, 13:08
Осипов ждет Медведева в Медиалиге: «Подыщем форматы, в которых ему будет комфортно в статусе руководителя клуба и участника на поле»
41 июля, 19:12
«Вы затуманены легендарной личностью Кузнецова, но когда он избивает детей и называет ублюдками своих игроков, вы первые говорите, что он ненормальный». Пантера о бывшем тренере 2D
21 июля, 14:12
Слон о сравнении Карпина 2Drots с «Форте»: «Мы команда как минимум из «Золота»
928 июня, 14:11
«Ему хватит потенциала работать в РПЛ». Кузнецов о Дьякове в качестве главного тренера
428 июня, 12:28