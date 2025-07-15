Крап о Кузнецове: «Я сильно люблю этого тренера»

Крап расстроился, когда узнал, что 2Drots уволили Дмитрия Кузнецова.

«Когда мы обсуждали с пацанами возможное увольнение, я сказал, что они не смогут убрать Кузнецова. Тогда они мне не сказали финальное решение.

Когда Кузнецова уволили, я расстроился, потому что я сильно люблю этого тренера. Он так много сделал [для 2Drots].

Смотрел «Стол», где они [с Некитом] пустили слезу. Стало жалко», – сказал участник 2Drots.

Кузнецов четыре года работал в 2Drots, откуда его уволили после провала в шестом сезоне Winline МФЛ – команда вылетела в 1/8 финала, проиграв Lotus Music . Это самый ранний вылет из Медиалиги в истории 2D.

14 июля Кузнецов возглавил «БроукБойз ».