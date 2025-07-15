0

Крап о Кузнецове: «Я сильно люблю этого тренера»

Крап расстроился, когда узнал, что 2Drots уволили Дмитрия Кузнецова.

«Когда мы обсуждали с пацанами возможное увольнение, я сказал, что они не смогут убрать Кузнецова. Тогда они мне не сказали финальное решение.

Когда Кузнецова уволили, я расстроился, потому что я сильно люблю этого тренера. Он так много сделал [для 2Drots].

Смотрел «Стол», где они [с Некитом] пустили слезу. Стало жалко», – сказал участник 2Drots.

Кузнецов четыре года работал в 2Drots, откуда его уволили после провала в шестом сезоне Winline МФЛ – команда вылетела в 1/8 финала, проиграв Lotus Music. Это самый ранний вылет из Медиалиги в истории 2D.

14 июля Кузнецов возглавил «БроукБойз».

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: ютуб-канал «Pro Футбол»
logoWinline Медиалига
logoБроукБойз
logo«Крап» Даниил Крапивников
logoДмитрий Кузнецов
logo2Drots
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Кузнецов возглавил «БроукБойз». Он сменил пожизненно дисквалифицированного в МФЛ Дьякова
714 июля, 14:07Видео
«Когда развелся с женой, оставил квартиру в Барселоне – ее продали за миллион евро. Еще поделили квартиру на Рублевке». Кузнецов о финансах
4814 июля, 13:01
Дмитрий Кузнецов: «Я поздравляю «Амкал», они нас тоже поздравляли. Мы что, звери, собаки? В одном котле крутимся»
6 июля, 08:46
Дмитрий Егоров: «Я могу объяснить, почему Скроботу дали один матч – чтобы он сыграл с 2Drots»
29 мая, 18:55
Главные новости
SD Family сыграет в Кубке Лиги
сегодня, 13:56
Кубок Лиги стартует 30 августа
сегодня, 11:55
«Поговаривают, что кроме «Банки» еще и «Титан» закрывается». Маврин о закрытии медиакоманд
сегодня, 09:57
«Захожу, а там Укол один сидит за столом». Фил Воронин о походе «Альфа-Банки» в бар
1вчера, 19:26
«2026 год Дзюба начнет в Медиалиге». Генич мотивировал Артема перед стартом сезона РПЛ
7вчера, 16:43
Fight Nights примут участие в осеннем Кубке Лиги
вчера, 14:48
Rocket Team приостановил деятельность. Клуб сыграл в двух сезонах МФЛ и Кубке Лиги
вчера, 13:30
Дмитрий Тарасов: «Я увлекся боксом, минимум 3-4 тренировки в неделю. Свою карьеру в 5 лет я начинал в единоборствах»
19вчера, 12:30
Арчи покинул Lit Energy. Он провел в клубе полгода и ни разу не вышел в старте в МФЛ-6
2вчера, 11:41
Ромарой объявил о закрытии «Ромы». «Тандем» тоже приостановил деятельность
вчера, 11:05
Ко всем новостям
Последние новости
Экс-защитник «Химок» Чежия – игрок «Народной Команды»
223 минуты назад
Игнатенко вернулся в «Авангард». В марте его не пустили на матч сборной России из-за нарисованного на голове логотипа Lit Energy
вчера, 18:07
DMedia вылетел из Кубка Беларуси. Медиафутбольный клуб проиграл «Гомелю» в 1/16 финала
212 июля, 17:32
Расписание «Кубка фиферов-2025». 4 июля. «Амкал» – Герман, 2Drots – Мбэйп, Кефир – Волк
3 июля, 06:25Киберспорт
Дзюба приехал на финал Медиалиги, где сыграет «Амкал». Форвард пнул под зад игрока медиакоманды прошлой осенью
35 июля, 17:48Видео
30 тысяч билетов продано на финал Медиалиги в «Лужниках». Рекорд турнира – 30 322 зрителя на «Газпром Арене»
65 июля, 13:08
Осипов ждет Медведева в Медиалиге: «Подыщем форматы, в которых ему будет комфортно в статусе руководителя клуба и участника на поле»
41 июля, 19:12
«Вы затуманены легендарной личностью Кузнецова, но когда он избивает детей и называет ублюдками своих игроков, вы первые говорите, что он ненормальный». Пантера о бывшем тренере 2D
21 июля, 14:12
Слон о сравнении Карпина 2Drots с «Форте»: «Мы команда как минимум из «Золота»
928 июня, 14:11
«Ему хватит потенциала работать в РПЛ». Кузнецов о Дьякове в качестве главного тренера
428 июня, 12:28