Крап о Кузнецове: «Я сильно люблю этого тренера»
Крап расстроился, когда узнал, что 2Drots уволили Дмитрия Кузнецова.
«Когда мы обсуждали с пацанами возможное увольнение, я сказал, что они не смогут убрать Кузнецова. Тогда они мне не сказали финальное решение.
Когда Кузнецова уволили, я расстроился, потому что я сильно люблю этого тренера. Он так много сделал [для 2Drots].
Смотрел «Стол», где они [с Некитом] пустили слезу. Стало жалко», – сказал участник 2Drots.
Кузнецов четыре года работал в 2Drots, откуда его уволили после провала в шестом сезоне Winline МФЛ – команда вылетела в 1/8 финала, проиграв Lotus Music. Это самый ранний вылет из Медиалиги в истории 2D.
Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: ютуб-канал «Pro Футбол»
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