Экс-хавбек «Краснодара» Сабуа об игре в ЛЧ: «Я даже не успевал подбежать к игрокам»

Леон Сабуа поделился воспоминаниями об игре в Лиге чемпионов.

– Назови какого-нибудь защитника, против которого было очень тяжело действовать на футбольном поле?

– Вернемся к Лиге чемпионов – самые большие игры для меня. Там не то что было сложно играть, я даже не успевал подбежать к игроку, как мяч уже летел от одного футболиста к другому.

И в Премьер-лиге в целом был высокий уровень сопротивления. Наверное, поименно можно назвать многих защитников. На таком уровне были серьезные противодействия, – сказал полузащитник «Амкала ».

Недавно «Амкал» объявил о подписании Сабуа .

24-летний воспитанник «Краснодара » выступал за «Краснодар-2» и «Краснодар-3». За основную команду «быков» он провел 5 матчей, включая две игры в ЛЧ против «Челси» и «Севильи».