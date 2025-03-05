Экс-хавбек «Краснодара» Сабуа об игре в ЛЧ: «Я даже не успевал подбежать к игрокам»
Леон Сабуа поделился воспоминаниями об игре в Лиге чемпионов.
– Назови какого-нибудь защитника, против которого было очень тяжело действовать на футбольном поле?
– Вернемся к Лиге чемпионов – самые большие игры для меня. Там не то что было сложно играть, я даже не успевал подбежать к игроку, как мяч уже летел от одного футболиста к другому.
И в Премьер-лиге в целом был высокий уровень сопротивления. Наверное, поименно можно назвать многих защитников. На таком уровне были серьезные противодействия, – сказал полузащитник «Амкала».
Недавно «Амкал» объявил о подписании Сабуа.
24-летний воспитанник «Краснодара» выступал за «Краснодар-2» и «Краснодар-3». За основную команду «быков» он провел 5 матчей, включая две игры в ЛЧ против «Челси» и «Севильи».
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: ютуб-канал Имая
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