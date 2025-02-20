4

Воспитанник «Краснодара» Сабуа перешел в «Амкал»

Леон Сабуа присоединился к «Амкалу».

«Амкал» объявил о подписании нападающего.

24-летний воспитанник «Краснодара» выступал за «Краснодар-2» и «Краснодар-3». За основную команду «Краснодара» форвард провел 5 матчей, включая 2 игры в ЛЧ против «Челси» и «Севильи».

Последним клубом Сабуа стал «Урарту» из Высшей лиги Армении.

Таблица трансферов медиафутбола

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал «Амкала»
logoАмкал
logoКраснодар
logoпремьер-лига Россия
logoвысшая лига Армения
трансферы
logoЛеон Сабуа
трансферы
logoУрарту
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Главные новости
Ромарой: «Турнир Rocket Team – полная хрень. Мы делаем для медиафутбола, а другие убивают его даже своим турниром»
сегодня, 18:51
ФК «10» проиграл «Титану» по буллитам, «Броуки» разгромили Fight Nights в 1-м туре Winter Media Cup
сегодня, 17:02
Карвахаль покинул «Броуков». Хавбек пробыл в клубе 35 дней
1сегодня, 15:58
Пиняев о книгах: «Достоевский – тяжелый люкс, до него надо дорасти. Единственное, что я прочитал – Марк Твен. Что-то про остров»
179сегодня, 14:27
Блогер Вилсаком присоединился к «Эгриси»: «Теперь я в управлении, постараюсь не мешать, но буду всячески участвовать в жизни и развитии»
1сегодня, 12:59
«Одно – случайность, два – совпадение. Пятый раз – просто говно!» Мусагалиев о серии поражений ФК «10»
1сегодня, 12:30
«Броуки» разгромили Fight Nights в Winter Media Cup Ромароя
1сегодня, 11:38
Кутуз пропустит первые матчи Winter Media Cup: «Травмировался на тренировке, повредил пятку. Уже неделю не тренируюсь»
сегодня, 10:44
«Они бились за все поражения, за яйца Шеры. Одно яйцо уже надо отрезать. Жалко Шеру, жалко». Зуев о победе над ФК «10»
3сегодня, 09:45
«Титан» по буллитам обыграл ФК «10» в Winter Media Cup Ромароя
сегодня, 09:12
Ко всем новостям
Последние новости
Вингер «БроукБойз» Розыев перешел в «Нафтан» из высшей лиги Беларуси
18 февраля, 14:39
РФС создаст новый Кубок для команд из Медиалиги и любительских клубов. Бюджет турнира – 300-400 миллионов рублей
276 февраля, 13:27
Малуда об игре за Fight Nights из Медиалиги: «Я уже не тот футболист, которым я был 20 лет назад, но страсть к игре все та же»
6 февраля, 12:33
«Амкал» подписал экс-защитника «Ротора» и «Химок» Чупина
16 февраля, 08:10
«Надеялся, хоть чуть-чуть дадут поработать. Но статус медиафутбола эта акция, к сожалению, не подняла». Егоров о просмотре Маврина в «Пари НН»
14 февраля, 16:34
Маврин закончил сборы с «Пари НН». Хавбек сыграет за «Амкал» в Суперкубке Медиалиги
21 февраля, 20:20
Баста о Тошиче в СКА: «Большая честь для меня, просто мечта»
31 февраля, 19:17
Нападающий ФК «10» Укомский – игрок «Шинника»
728 января, 17:38
Маврин о сборах с «Пари НН»: «Задача провести все тренировки с командой»
125 января, 13:16
Виталий Денисов о знакомстве с Бастой: «Он оказался нормальным человеком. Мы посмеялись, пошутили»
422 января, 16:28