Воспитанник «Краснодара» Сабуа перешел в «Амкал»
Леон Сабуа присоединился к «Амкалу».
«Амкал» объявил о подписании нападающего.
24-летний воспитанник «Краснодара» выступал за «Краснодар-2» и «Краснодар-3». За основную команду «Краснодара» форвард провел 5 матчей, включая 2 игры в ЛЧ против «Челси» и «Севильи».
Последним клубом Сабуа стал «Урарту» из Высшей лиги Армении.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал «Амкала»
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