Воспитанник «Краснодара» Сабуа перешел в «Амкал»

Леон Сабуа присоединился к «Амкалу».

«Амкал » объявил о подписании нападающего.

24-летний воспитанник «Краснодара» выступал за «Краснодар-2» и «Краснодар-3». За основную команду «Краснодара» форвард провел 5 матчей, включая 2 игры в ЛЧ против «Челси» и «Севильи».

Последним клубом Сабуа стал «Урарту» из Высшей лиги Армении.

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