«Титан» обыграл Fight Nights, который тренирует бывший тренер команды Шама, и вышел в финал Winter Media Cup
Fight Nights проиграли «Титану» в полуфинале Winter Media Cup.
Winter Media Cup, полуфинал
3 марта, понедельник
«Титан» – Fight Nights – 2:0 (0:0)
Голы: 1:0 – Урхов (72’), 2:0 – Адель (93’)
Матчи проходит на стадионе академии «Спартака», поле №4.
ПРИМЕЧАНИЕ: Время начала матчей – московское.
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
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