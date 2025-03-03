«Родина Медиа» – первый финалист Winter Media Cup. В полуфинале команда обыграла «Рому»
«Родина Медиа» обыграла «Рому» в серии буллитов в полуфинале Winter Media Cup.
Winter Media Cup, полуфинал
3 марта, понедельник
«Родина Медиа» – «Рома» – 0:0 (0:0, 2:1 Б)
Матчи проходил на стадионе академии «Спартака», поле №4.
ПРИМЕЧАНИЕ: Время начала матчей – московское.
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
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