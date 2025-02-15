Некит о победе Мушвига: «Когда он выиграл, я очень кайфанул. У меня был адреналин»

Некит поделился эмоциями после победы Мушвига на турнире по кикбоксингу.

«Мне нравится смотреть UFC. И увидеть это в живую, особенно когда переживаешь за своего человека, это суперэмоции. Я не знаю, как это описать. У меня у самого был адреналин. Когда Муш выиграл, я очень кайфанул.

Спасибо Камилу и Fight Nights, что он это организовал. Спасибо Мушу, что подарил такие эмоции.

Почему не было Жеки? У него семейные дела, девушка, которая улетает», – рассказал президент 2Drots в интервью корреспонденту Спортса’’ Екатерине Бурделовой.

Мушвиг Рзаев нокаутировал Эль Матадора в первом раунде на турнире по кикбоксингу от AMC Fight Nights среди медиафутболистов.