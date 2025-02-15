Некит о победе Мушвига: «Когда он выиграл, я очень кайфанул. У меня был адреналин»
Некит поделился эмоциями после победы Мушвига на турнире по кикбоксингу.
«Мне нравится смотреть UFC. И увидеть это в живую, особенно когда переживаешь за своего человека, это суперэмоции. Я не знаю, как это описать. У меня у самого был адреналин. Когда Муш выиграл, я очень кайфанул.
Спасибо Камилу и Fight Nights, что он это организовал. Спасибо Мушу, что подарил такие эмоции.
Почему не было Жеки? У него семейные дела, девушка, которая улетает», – рассказал президент 2Drots в интервью корреспонденту Спортса’’ Екатерине Бурделовой.
Мушвиг Рзаев нокаутировал Эль Матадора в первом раунде на турнире по кикбоксингу от AMC Fight Nights среди медиафутболистов.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем