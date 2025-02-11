Данил Круговой: «Прокоп – сильнейший игрок в медиафутболе»
Данил Круговой ответил на вопросы о Winline Медиалиге.
– Твой любимый клуб в медиафутболе?
– ФК «10», потому что там много знакомых. 2Drots, «Амкал», Lit Energy.
– Самый нелюбимый клуб в медиафутболе?
– Нет такого.
– Самый красивый гол в медиафутболе?
– Кутуз ударом через себя (в составе 2Drots в финале первого сезона МФЛ с Basement – прим. Спортс»).
– Самый сильный футболист в медиафутболе?
– Прокоп (был в академии «Зенита», из медиафутбола перешел в болгарский «Ботев», но вернулся в Медиалигу – прим. Спортс»).
– Кого из ФК «10» забрал бы в РПЛ?
– Кирей, Идову.
– Какое место займет ФК «10» в МФЛ-6?
– В топ-3 попадут, – сказал защитник ЦСКА.
Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: телеграм-канал ФК «10»
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