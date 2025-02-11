Данил Круговой: «Прокоп – сильнейший игрок в медиафутболе»

Данил Круговой ответил на вопросы о Winline Медиалиге.

– Твой любимый клуб в медиафутболе?

– ФК «10», потому что там много знакомых. 2Drots, «Амкал», Lit Energy.

– Самый нелюбимый клуб в медиафутболе?

– Нет такого.

– Самый красивый гол в медиафутболе?

– Кутуз ударом через себя (в составе 2Drots в финале первого сезона МФЛ с Basement – прим. Спортс»).

– Самый сильный футболист в медиафутболе?

– Прокоп (был в академии «Зенита», из медиафутбола перешел в болгарский «Ботев», но вернулся в Медиалигу – прим. Спортс»).

– Кого из ФК «10» забрал бы в РПЛ?

– Кирей, Идову.

– Какое место займет ФК «10» в МФЛ-6?

– В топ-3 попадут, – сказал защитник ЦСКА.

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