За две недели до сборов с «Пари НН» Маврину диагностировали отрыв большой приводящей мышцы бедра

Василий Маврин рассказал о травме приводящей мышцы бедра.

«12 января, я в полной уверенности, что все нормально. Тренироваться, бегать могу. Вроде чуть-чуть есть дискомфорт. Сделал МРТ, приходят результаты. заключении – отрыв большой приводящей мышцы

До сборов остается 12-14 дней. Естественно, о турнире в Казахстане сразу пришлось забыть. Был большой врачебный консилиум. Некоторые врачи говорили, что это отрыв, некоторые говорили, что это большой рубец, который так выглядит на МРТ.

Сделали УЗИ, провели тесты. Сказали, что надо делать физио и оно само придет в норму. Спойлер – не придет», – рассказал хавбек «Амкала».

Хавбек «Амкала» приезжал на просмотр в «Пари НН», где тренировался с командой и сыграл 15 минут в товарищеском матче против «Факела» (1:1).

Маврин все-таки сыграл за «Пари НН»: 4 касания, 1 точный пас. Что удалось легенде медиафутбола?

