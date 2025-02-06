Василий Маврин: «Фантастика, что человек в 35 лет приехал на сбор в команду РПЛ и ему дали 15 минут в товарищеском матче»

Василий Маврин высказался о сборах в «Пари НН».

«Это фантастика, что человек в 35 лет приехал на сбор в команду РПЛ и ему дали 15 минут побегать в товарищеском матче. Спасибо Гончаренко, что выделил это время.

Мне этого времени, конечно, не хватило. Я на дистанции хорош: придержать мяч, отдать длинный пас. А здесь немного другие были задачи и временной тайминг. Пришлось форсировать некоторые моменты и сыграть на непривычной позиции. Но страшного в этом нет: мне опыта хватает, чтобы адаптироваться под любую позицию.

Вопрос в том, кто и что хотел увидеть. Я те моменты, которые просил тренер на установке, старался выполнять», – рассказал хавбек «Амкала».

Маврин все-таки сыграл за «Пари НН»: 4 касания, 1 точный пас. Что удалось легенде медиафутбола?