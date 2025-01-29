«Готов начистить ему #######». Швагирев хочет бой с Вульфом

Швагирев готов выйти на бой с Вульфом.

«С Вульфом я бы выскочил. Паренек меня разозлил. В тот момент я был ##### какой злой. Я сдержал свои эмоции. Понимал, что важен результат для команды, не нужно поддаваться эмоциям. Дальше все это оставил, шли игры, нужно было готовиться к матча.

Но сейчас узнал, что он кого-то вызвал [на бой]. Если бы мы договорились с организатором боя, то я бы выскочил. С большим удовольствием. За этот жест я готов выскочить с человеком и начистить ему ###### [лицо]».

Речь о перфомансе Вульфа во втором туре Winline Кубка Медиалиги, когда он надел дырявые трусы, на которых написал фамилию и номер Швагирева.

Бойцовский турнир среди медиафутболистов пройдет 15 февраля в Международном центре бокса в «Лужниках». Начало – в 18:00.

Формат боев: 5 раундов по 2 минуты. Организатором является промоушен Fight Nights.