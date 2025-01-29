Экс-защитник «Народной Команды» Актис перешел в Fight Nights

Максим Актисов стал игроком Fight Nights.

Ранее защитник выступал за 2Drots и «Народную Команду».

В Winline Кубке Надежды им. Отара Кушанашвили он провел семь матчей в составе «Народной», забил один гол и отдал одну голевую передачу.

«Народная Команда» объявила о приостановке деятельности до осени. Клуб не пробился в прошедший Winline Кубок Медиалиги и участвовал в Кубке Надежды, откуда вылетел в полуфинале. Также «Народная» не вошла в список участников шестого сезона Медиалиги.

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