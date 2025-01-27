Защитник «Пари НН» Магкеев о Медиалиге: «Стало много желчи, треш-тока, много мата на камеру. Смотреть неинтересно»

Станислав Магкеев высказался о Winline Медиалиге.

– Матч сборной России против Медиалиги. Стоит ли проводить такую игру?

– Футболистам сборной стоит играть с теми, с кем им скажет руководство. Поэтому неважно, будет это Медиалига или команда со двора, нужно выходить и показывать уровень сборной и побеждать. А судить, с кем нужно играть – не мне.

– Смотрите Медиалигу? Какое к ней отношение?

– Не смотрю, но у меня играет там пара друзей. Когда встречаюсь с ними, что-то узнаю в целом. Но смотреть неинтересно.

– Почему? Не нравится, что на поле выбегают, матом ругаются? Или все же это классное шоу?

– Не знаю, насколько это классное шоу, потому что я его не смотрю. Знаю, что в первые сезоны были огромные просмотры, а потом они упали – стало много желчи, треш-тока и всего-всего, много мата на камеру. Но я не слежу и не могу судить, – сказал защитник «Пари НН».

Нижегородский клуб ранее пригласил 35-летнего хавбека «Амкала» Василия Маврина на сбор в конце января.

35-летний медиафутболист – на сборах с «Пари НН». Трансфер возможен