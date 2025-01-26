Магкеев об РПЛ и «Зените»: «Другой чемпион даст какого-то интереса, надежду, что все не решено на бумаге перед сезоном. Болельщикам хочется это увидеть, как в Англии было с «Сити»
Станислав Магкеев высказался об интересе Мир РПЛ.
– Пойдет ли на пользу российскому футболу, если чемпионом станет не «Зенит»?
– Возможно, чемпионство другого клуба даст какого-то интереса. Понятно, что «Зенит» самый богатый клуб России, у них огромный ресурс. И в принципе, болельщикам хочется увидеть нового чемпиона, как и везде, как в Англии это было с «Сити».
Российскому футболу это даст надежду на конкуренцию, на то, что у нас все не решено на бумаге перед сезоном – чемпионом будет «Зенит», а что у других клубов есть реальный шанс побороться и занять первое место, – сказал защитник «Пари НН».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
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