Магкеев об РПЛ и «Зените»: «Другой чемпион даст какого-то интереса, надежду, что все не решено на бумаге перед сезоном. Болельщикам хочется это увидеть, как в Англии было с «Сити»

Станислав Магкеев высказался об интересе Мир РПЛ.

– Пойдет ли на пользу российскому футболу, если чемпионом станет не «Зенит»?

– Возможно, чемпионство другого клуба даст какого-то интереса. Понятно, что «Зенит» самый богатый клуб России, у них огромный ресурс. И в принципе, болельщикам хочется увидеть нового чемпиона, как и везде, как в Англии это было с «Сити».

Российскому футболу это даст надежду на конкуренцию, на то, что у нас все не решено на бумаге перед сезоном – чемпионом будет «Зенит», а что у других клубов есть реальный шанс побороться и занять первое место, – сказал защитник «Пари НН ».