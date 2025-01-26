Экс-форвард «Динамо» Соломатин и бывший защитник сборной Казахстана Дмитренко – игроки Lit Energy блогера Литвина

Павел Соломатин и Виктор Дмитренко перешли в медиафутбольный клуб Lit Energy.

Lit Energy объявил о подписании двоих футболистов.

На счету Соломатина 38 матчей в РПЛ . Форвард выступал за «Динамо », «Анжи », СКА и другие команды. Последним клубом нападающего была «Астрахань» из Второй лиги Б.

Дмитренко – чемпион Казахстана и обладатель Кубка Казахстана в составе «Астаны». Защитник провел 19 матчей за сборную Казахстана. Предыдущим клубом Дмитриенко был «Каспий» из Первой лиги Казахстана.

Lit Energy – медиафутбольный клуб блогера Михаила Литвина, участвующий в Winline Медиалиге . Команду в конце 2024-го возглавил экс-тренер «Сочи» Вадим Гаранин.

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