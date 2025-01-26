Экс-форвард «Динамо» Соломатин и бывший защитник сборной Казахстана Дмитренко – игроки Lit Energy блогера Литвина
Павел Соломатин и Виктор Дмитренко перешли в медиафутбольный клуб Lit Energy.
Lit Energy объявил о подписании двоих футболистов.
На счету Соломатина 38 матчей в РПЛ. Форвард выступал за «Динамо», «Анжи», СКА и другие команды. Последним клубом нападающего была «Астрахань» из Второй лиги Б.
Дмитренко – чемпион Казахстана и обладатель Кубка Казахстана в составе «Астаны». Защитник провел 19 матчей за сборную Казахстана. Предыдущим клубом Дмитриенко был «Каспий» из Первой лиги Казахстана.
Lit Energy – медиафутбольный клуб блогера Михаила Литвина, участвующий в Winline Медиалиге. Команду в конце 2024-го возглавил экс-тренер «Сочи» Вадим Гаранин.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал Lit Energy
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