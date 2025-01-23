Гайнуллин перешел в Lit Energy. Хавбек уже играл в команде Литвина «Сахалинец»

Ренат Гайнуллин вернулся в медиафутбол.

Полузащитник перешел в Lit Energy Михаила Литвина, с которым он знаком по выступлению за «Сахалинец ».

Также в Winline Медиалиге хавбек играл за СКА. После пятого сезона МФЛ он ушел в «Динамо» Владивосток из Второй лиги.

В Медиалиге на счету 23-летнего Гайнуллина 17 матчей, два гола и три результативных передачи.

Таблица трансферов медиафутбола