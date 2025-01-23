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Гайнуллин перешел в Lit Energy. Хавбек уже играл в команде Литвина «Сахалинец»

Ренат Гайнуллин вернулся в медиафутбол.

Полузащитник перешел в Lit Energy Михаила Литвина, с которым он знаком по выступлению за «Сахалинец».

Также в Winline Медиалиге хавбек играл за СКА. После пятого сезона МФЛ он ушел в «Динамо» Владивосток из Второй лиги.

В Медиалиге на счету 23-летнего Гайнуллина 17 матчей, два гола и три результативных передачи.

Таблица трансферов медиафутбола

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: телеграм-канал Lit Energy
logoWinline Медиалига
logoМФК Сахалинец
logoМихаил Литвин
logoСКА Ростов
Ренат Гайнуллин
трансферы
logoLit Energy
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