Гайнуллин перешел в Lit Energy. Хавбек уже играл в команде Литвина «Сахалинец»
Ренат Гайнуллин вернулся в медиафутбол.
Полузащитник перешел в Lit Energy Михаила Литвина, с которым он знаком по выступлению за «Сахалинец».
Также в Winline Медиалиге хавбек играл за СКА. После пятого сезона МФЛ он ушел в «Динамо» Владивосток из Второй лиги.
В Медиалиге на счету 23-летнего Гайнуллина 17 матчей, два гола и три результативных передачи.
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: телеграм-канал Lit Energy
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