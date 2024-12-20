«Маврин, Ряба и Имай». Панов о топ-3 игроках «Амкала»

Виталий Панов назвал топ-3 игрока «Амкала» .

«Топ-3 футболиста «Амкала »? В моем списке, конечно, больше. Возьму в каждой линии. Конечно, Пича. Но я возьму Васю. Рябу нигде они не отметили. Степа, Има – достаточно большой список.

Но если 3 человека, то Ряба, Вася и Имай», – сказал главный тренер «Амкала».