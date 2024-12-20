«Маврин, Ряба и Имай». Панов о топ-3 игроках «Амкала»
Виталий Панов назвал топ-3 игрока «Амкала» .
«Топ-3 футболиста «Амкала»? В моем списке, конечно, больше. Возьму в каждой линии. Конечно, Пича. Но я возьму Васю. Рябу нигде они не отметили. Степа, Има – достаточно большой список.
Но если 3 человека, то Ряба, Вася и Имай», – сказал главный тренер «Амкала».
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: канал «Родины Медиа»
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