Бразилия Кака сыграет с Мексикой Чичарито, Колумбия Хамеса – против Марокко Буссуфы. Расписание полуфиналов Кингс ЧМ
10 января, пятница
Марокко (сборная Мубарака Буссуфы) – Колумбия (сборная Хамеса Родригеса)
Мексика (сборная Чичарито) – Бразилия (сборная Кака)
В первом розыгрыше чемпионата мира принимают участие 16 национальных команд.
Турнир проходит в Италии, финал 12 января примет «Альянц Стэдиум» – домашняя арена «Ювентуса», вмещающая 41 тысячу зрителей.
Президентами участвующих команд являются известные спортсмены и блогеры. В частности, в руководящий состав сборной Аргентины входит Серхио Агуэро, Колумбии – Хамес Родригес, Кореи – Пак Чжи Сун, Испании – Икер Касильяс, Германии – Марио Гетце.
Медиафутбол везде. Пике проводит ЧМ, играют на стадионах «Барсы» и «Юве», свои турниры у Крооса и Кака
Узбекский 2Drots – на ЧМ от Пике. Просмотры выше «Амкала», поднялись на двойниках Месси и Роналду
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