Бразилия Кака сыграет с Мексикой Чичарито, Колумбия Хамеса – против Марокко Буссуфы. Расписание полуфиналов Кингс ЧМ

Расписание 1/2 финала Кингс ЧМ.

10 января, пятница

Марокко (сборная Мубарака Буссуфы) – Колумбия (сборная Хамеса Родригеса)

Мексика (сборная Чичарито) – Бразилия (сборная Кака)

В первом розыгрыше чемпионата мира принимают участие 16 национальных команд.

Турнир проходит в Италии, финал 12 января примет «Альянц Стэдиум» – домашняя арена «Ювентуса», вмещающая 41 тысячу зрителей.

Президентами участвующих команд являются известные спортсмены и блогеры. В частности, в руководящий состав сборной Аргентины входит Серхио Агуэро, Колумбии – Хамес Родригес, Кореи – Пак Чжи Сун, Испании – Икер Касильяс, Германии – Марио Гетце.

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