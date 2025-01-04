Клен – тренер Virtus.pro по EA Sports FC
Антон Кленов стал тренером Virtus.pro.
Легенда «Амкала» будет работать с Абельдосом (игроком в по EA Sports FC).
«Я очень рад присоединиться к Virtus.pro и принять вызовы, стоящие перед клубом и Абелем, став ему наставником.
Нас ждет серьезная борьба в сезоне, в ходе которой мы сделаем все, чтобы показать высокий результат. Уверен, что получится крутой тандем!» – сказал Клен о подписании.
Клен – игрок «Амкала» с 2018-го.
Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: официальный сайт Virtus.pro
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