Клен – тренер Virtus.pro по EA Sports FC

Антон Кленов стал тренером Virtus.pro.

Легенда «Амкала» будет работать с Абельдосом (игроком в по EA Sports FC).

«Я очень рад присоединиться к Virtus.pro и принять вызовы, стоящие перед клубом и Абелем, став ему наставником.

Нас ждет серьезная борьба в сезоне, в ходе которой мы сделаем все, чтобы показать высокий результат. Уверен, что получится крутой тандем!» – сказал Клен о подписании.

Клен – игрок «Амкала» с 2018-го.